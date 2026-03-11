Meldola | il Sì alla giustizia incontro cruciale per il 22

Giovedì 12 marzo alle 20:30, nella sala Versari di Palazzo Doria Pamphili a Meldola, si terrà un incontro che riguarda il sistema giudiziario italiano. L'evento è organizzato per discutere il sì alla giustizia e si propone come momento importante per il settore. La partecipazione è aperta a chi vuole conoscere meglio le prospettive del settore giudiziario.

Giovedì 12 marzo, alle ore 20:30, la sala Versari di Palazzo Doria Pamphili a Meldola ospiterà un momento cruciale per il futuro della giustizia italiana. L’incontro, organizzato dal Comitato Sì Riforma, mira a spiegare nel dettaglio la proposta referendaria che i cittadini dovranno votare il 22 e 23 marzo. Sul palco interverranno l’avvocato Massimiliano Pompignoli, consigliere comunale a Forlì, l’avvocata Daniela Saragoni e il consigliere Regionale Luca Pestelli. Il nodo della riforma in Romagna. La provincia di Forlì-Cesena, cuore pulsante dell’Emilia-Romagna, sta vivendo un momento di riflessione profonda sul funzionamento dello Stato. Meldola, piccolo comune romagnolo, diventa teatro di una discussione che va ben oltre i confini amministrativi locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

