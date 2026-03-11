Il semestre filtro a medicina è stato introdotto quest’anno e ha suscitato reazioni miste tra gli studenti. Alcuni hanno raccontato di aver superato il test e di aver trovato il sistema più equo, mentre altri hanno evidenziato alcune criticità. La nuova modalità di accesso, adottata per selezionare gli aspiranti medici, si sta confrontando con opinioni diverse e alcune proposte di miglioramento.

Tempo di lettura: 3 minuti Semestre filtro a medicina, (quasi) buona la prima. Non è un consenso unanime quello che ha avuto la nuova modalità per accedere alla facoltà che permette di indossare l’agognato camice bianco entrata in vigore in questo anno accademico. In migliaia di giovani hanno sperimentato sulla propria pelle le nuove regole, come Antonio, studente sannita che è riuscito ad entrare in graduatoria dopo aver superato i tre esami propedeutici all’accesso. Nelle sue parole la soddisfazione di chi va visti premiati i sacrifici, ma allo stesso tempo qualche critica per un sistema che mette gli studenti davanti ad un periodo molto difficile e stressante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Medicina, il semestre filtro raccontato da chi è riuscito a farcela: “Sistema più giusto con qualcosa da migliorare”

Articoli correlati

Semestre filtro Medicina, nove sezioni di merito e sistema di bonus per l’accesso al secondo semestreIl Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il decreto ministeriale n.

La studentessa esclusa da Medicina: «Non ho passato gli esami ma il semestre filtro così non va»Giulia Fumaroli ha 19 anni, vive a Torino, lo scorso anno si è diplomata e quest’anno ha tentato di accedere a Medicina.

Medicina, primo appello del semestre filtro, gli studenti: “Non è cambiato nulla dal numero chiuso”.

Contenuti e approfondimenti su Medicina il semestre filtro raccontato...

Temi più discussi: Medicina, un semestre filtro tra promesse mancate, ricorsi e disagi per gli studenti: criticità in Sicilia; Semestre filtro a medicina, flop per le facoltà scelte come seconda opzione, i posti restano vuoti; Studiare Medicina: quanto costa prepararsi tra corsi, test e semestre filtro; Open Day Scuola di Medicina. Il semestre filtro: la madre delle questioni per gli aspiranti medici e odontoriatri.

Semestre filtro a medicina, flop per le facoltà scelte come seconda opzione, i posti restano vuotiAppena una trentina di studenti esclusi dalla graduatoria hanno optato per i corsi affini nonostante centinaia di disponibilità ... genova.repubblica.it

Chiuso il semestre filtro, a medicina riprendono le lezioniSono 80 le studentesse e gli studenti ammessi per l’anno accademico 2025/26 che in questi giorni ricominciano le lezioni ... rainews.it

SI DICE... COMUNICATO STAMPA Nasce il Comitato Famiglie PKU Ginosa e Dintorni: la voce dei pazienti per il diritto all’appropriatezza terapeutica GINOSA – In un momento storico in cui la personalizzazione delle cure è il traguardo della medicina moderna - facebook.com facebook

E' appena uscito un lavoro su una rivista scientifica autorevolissima che valuta le prestazioni dell'intelligenza artificiale in medicina in un contesto molto realistico. I risultati sono secondo me inquietanti e indicano un rischio grave e molto concreto. Link nel prim x.com