Mediazione civile e commerciale sottoscritto patto tra Cna e Ordine degli Avvocati

Nei giorni scorsi, Cna e l’Ordine degli Avvocati di Modena hanno firmato un accordo per collaborare nella mediazione civile e commerciale. L’intesa riguarda procedure e attività di mediazione, con l’obiettivo di facilitare risoluzioni alternative alle controversie tra le parti. La firma segna un passo importante in vista di un approccio condiviso e più efficace nella gestione delle dispute legali.

Nei giorni scorsi Cna e Ordine degli Avvocati di Modena, hanno siglato un importante accordo di collaborazione in materia di mediazione sia civile che commerciale.La mediazione è un istituto volto a facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie rispetto al Tribunale ed a.