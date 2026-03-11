Scott McTominay e il Napoli stanno negoziando il rinnovo del contratto del calciatore scozzese, che si trova bene a Napoli. Il giocatore ha incaricato i suoi agenti di avviare trattative con la società per prolungare l’accordo. Se il rinnovo si concluderà positivamente, sarà considerato come una scelta a vita da parte del calciatore.

Scott McTominay e il Napoli stanno discutendo del suo rinnovo. Lo scozzese a Napoli sta bene e ha dato mandato ai suoi agenti di cominciare a discutere con la società per il prolungamento. Il Napoli vorrebbe legarsi a vita a Scott, con un nuovo contratto fino al 2030. Magari con una opzione per un’altra stagione, sicuramente con una clausola rescissoria che possa essere una specie di polizza assicurativa per la società. Secondo Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, esperto di mercato, che a Radio Marte ha fatto il punto della situazione sul tema rinnovi in casa Napoli, McTominay potrebbe restare a vita al Napoli, in caso di rinnovo di contratto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay, se arriverà il rinnovo, sarà una scelta a vita per il calciatore (Sky)

Articoli correlati

Scott McTominay e il Napoli, iniziata la trattativa per il rinnovo a vita: apertura totale del calciatoreIl Napoli guarda avanti e inizia a programmare il futuro partendo da una delle sue certezze: Scott McTominay.

Leggi anche: Yildiz a Sky: «Abbiamo grandi sensazioni. Anche se sarà una partita molto difficile daremo tutto per vincere»

Aggiornamenti e contenuti dedicati a McTominay se arriverà il rinnovo sarà...

Temi più discussi: McTominay resta in bilico, possibile nuovo forfait contro il Torino!; Il Napoli ritrova De Bruyne e Anguissa, pronti per la sfida al Torino Assenti Lobotka e McTominay, migliora lo stato di forma di Lukaku; Faremo così contro il Lecce. Conte anticipa la sua decisione a McTominay; McTominay, dopo l’infortunio la svolta: la decisione del Napoli.

McTominay torna e tratta: il Napoli prepara il rinnovo fino al 2030Di nuovo in gruppo, con quell’aura magica con cui ha saputo spegnere ogni volta pensieri negativi e delusioni. Perché poi, in fondo, quando c’è Scott McTominay in campo, non esiste emergenza che tenga ... gazzetta.it

Napoli, infortunio McTominay: è arrivato il nuovo verdettoTiene banco l'infortunio di McTominay in casa Napoli in vista della sfida della 28^ giornata tra Napoli-Torino. Il ... fantamaster.it

Il Napoli sta lavorando per il rinnovo di Scott McTominay e, occhio, se dovesse firmare, potrebbe concludere la sua carriera in azzurro - facebook.com facebook

Anguissa e De Bruyne hanno fatto ritorno già nell'ultima gara contro il Torino, ora tocca a #McTominay e #Lobotka Conte ritrova i suoi Fab Fuor, c'è solo un unico asterisco x.com