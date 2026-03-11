La giacca McQueen Chiodo Pelle si distingue per il suo design asimmetrico e i dettagli curati nei minimi particolari. La produzione si concentra sull’uso di pelle di alta qualità, con attenzione ai particolari estetici e funzionali. È presente anche una nota che informa sulla presenza di link di affiliazione, con eventuali commissioni senza costi aggiuntivi per gli acquirenti.

L'esperienza tattile di questa giacca inizia con il contatto immediato con la superficie esterna, dove la pelle presenta una marcata texture a "chiodo". Questa finitura non è solo un elemento estetico, ma conferisce al capo una rigidità strutturale che lo distingue dai capi in pelle liscia o morbida. La sensazione è quella di un materiale solido, quasi scultoreo, che mantiene la sua forma anche senza essere indossato, offrendo una presenza fisica imponente.

© Ameve.eu - McQueen Chiodo Pelle: Giacca asimmetrica, dettagli e cura

