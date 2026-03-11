A Foligno, durante il McDonald’s Job Tour, 60 giovani hanno avuto la possibilità di partecipare a un evento di selezione organizzato dalla catena per le nuove aperture e assunzioni in Italia. L’iniziativa mira a trovare candidati interessati a lavorare nei punti vendita in fase di apertura o ristrutturazione. La giornata ha visto coinvolti numerosi partecipanti desiderosi di entrare nel settore della ristorazione fast food.

Con il McDonald’s Job Tour di Foligno, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e assunzioni McDonald’s in tutta Italia, la nota catena offre opportunità di lavoro a chi ha voglia di fare questo mestiere. In questi giorni hanno preso il via i primi colloqui individuali per coloro che vogliono lavorare nel nuovo ristorante della città. McDonald’s è alla ricerca di 60 persone che abbiano voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti, da inserire nel team del nuovo ristorante. Le persone selezionate verranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno; saranno inquadrate con contratti part-time o full-time, in base alle esigenze del ristorante, secondo il contratto nazionale del turismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - McDonald’s apre a 60 giovani

Articoli correlati

McDonald’s apre a Bagheria, assunzioni in vista: "Cerchiamo 60 persone"Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati: "Cerchiamo persone con voglia di mettersi in gioco e di lavorare in squadra e a contatto...

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Foligno e cerca 60 persone: come fare per candidarsiMcDonald’s apre un nuovo ristorante a Foligno e cerca 60 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda.

Rieti accoglie il nuovo McDonald’s: 60 assunzioni e 200 posti per mangiare. Tutti i servizi

Una raccolta di contenuti su McDonald's apre a 60 giovani

Temi più discussi: Apre il McDonald’s a Belforte, servirà tutta l’area di Ovada con 35 nuovi posti di lavoro; Apre il McDonald’s ad Aulla. Già assunti trenta giovani; Foligno, apre nuovo McDonald’s: aperte le selezioni per 60 posti di lavoro; Tutto pronto, McDonald's apre a Bagheria e assume 63 persone: è l'undicesimo della provincia.

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Foligno e cerca 60 persone: come fare per candidarsiMcDonald’s apre un nuovo ristorante a Foligno e cerca 60 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda. Aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di ... perugiatoday.it

Villa Verucchio, in estate apre il nuovo McDonald's: darà lavoro a una trentina di personeMcDonald's arriva a Villa Verucchio. Il nuovo locale, anticipa l'assessore Christian Maffei al Resto del Carlino, dovrebbe aprire in estate. Il cantiere, nelle vicinanze del centro commerciale Valmare ... altarimini.it

Addio a 'Country' Joe McDonald: Joseph all'anagrafe in omaggio all'omonimo Joseph Stalin, il cantante e leader della rivolta pacifista californiana della seconda metà degli anni 60 è morto a 84 anni a Berkeley . facebook

Se ne è andato anche il vecchio Country Joe McDonald. Proprio ora, lui che cantava contro la guerra in Vietnam, mi ricordo quel famoso e ironico verso: “Be the first one on your block To have your boy come home in a box” Succede anche con Trump #Countr x.com