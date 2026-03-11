mauro icardi e wanda nara in tribunale la nuova battaglia sulle case italiane

Oggi si apre un nuovo capitolo nel procedimento giudiziario tra Mauro Icardi e Wanda Nara, legato a questioni riguardanti alcune proprietà immobiliari in Italia. La disputa riguarda le modalità di gestione e le proprietà stesse, con le parti che si presentano in tribunale per affrontare le questioni legali. La controversia si svolge a Milano e coinvolge aspetti patrimoniali tra i due.

Milano, 11 mar. (Adnkronos) - Nuovo capitolo giudiziario nella vicenda tra Mauro Icardi e Wanda Nara. L'attaccante 33enne argentino, in forza attualmente al Galatasaray, ha avviato, a quanto apprende l'Adnkronos, un'azione legale per ottenere la restituzione degli immobili da lui acquistati in Italia durante il matrimonio, oggi al centro del contenzioso patrimoniale tra i due ex coniugi. La questione è stata affrontata questa mattina nella prima udienza davanti al giudice, Dott.ssa Ilaria Gentile, della V sezione civile del Tribunale di Milano, che al termine dell'udienza ha proposto la possibilità di una transazione per tentare di chiudere la controversia in via conciliativa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

