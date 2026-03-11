Mauro Icardi e Wanda Nara si sono ritrovati in tribunale per discutere delle proprietà italiane di entrambi. La causa riguarda questioni legate agli immobili e ai contratti di locazione. La disputa si svolge davanti ai giudici, con le parti che presentano le loro ragioni. La vicenda si inserisce in un contesto di separazione tra i due, con il procedimento legale ancora in corso.

Certe storie sembrano destinate a non finire mai. Neanche dopo l'addio sentimentale. È il caso di Mauro Icardi e Wanda Nara, per i quali inizia un nuovo capitolo giudiziario. L’attaccante 33enne argentino, in forza attualmente al Galatasaray, ha avviato, a quanto apprende l'Adnkronos, un’azione legale per ottenere la restituzione degli immobili da lui acquistati in Italia durante il matrimonio, oggi al centro del contenzioso patrimoniale tra i due ex coniugi. La questione è stata affrontata questa mattina nella prima udienza davanti al giudice, la dottoressa Ilaria Gentile, della V sezione civile del Tribunale di Milano, che al termine dell’udienza ha proposto la possibilità di una transazione per tentare di chiudere la controversia in via conciliativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mauro Icardi e Wanda Nara in tribunale: al via la battaglia sulle case italiane

Articoli correlati

Leggi anche: Mauro Icardi e Wanda Nara in tribunale, la nuova battaglia sulle case italiane

Contenuti e approfondimenti su Mauro Icardi

Temi più discussi: Wanda Nara e Spalletti, pace fatta dopo la lite per Mauro Icardi; Wanda Nara, ennesimo sfregio a Icardi: svuota la casa milanese, destinando gli oggetti alla discarica e alla donazione; Wanda Nara cancella Icardi dalla sua vita: svuota la casa e butta via tutto!; Wanda Nara e Spalletti, scoppia la pace. Il selfie che cancella anni di veleni: Che piacere, Mister.

Mauro Icardi e Wanda Nara in tribunale, la nuova battaglia sulle case italiane(Adnkronos) - Nuovo capitolo giudiziario nella vicenda tra Mauro Icardi e Wanda Nara. L’attaccante 33enne argentino, in forza attualmente al Galatasaray, ha avviato, a quanto apprende l'Adnkronos, ... notizie.it

Wanda Nara con Spalletti dopo le frizioni per Icardi: «Che piacere rivederti mister». I due si sono incontrati a MilanoWanda Nara con Spalletti dopo le frizioni per Icardi: «Che piacere rivederti mister». I due si sono incontrati a Milano Luciano Spalletti ha concesso due giorni di riposo alla sua Juventus e si trova ... juventusnews24.com

Mauro #Icardi futuro acquisto del #River La risposta di Maxi #Lopez lascia tutti a bocca aperta x.com

La risposta di Maxi Lopez su un possibile scenario di mercato che riguarda il "rivale" Mauro Icardi - facebook.com facebook