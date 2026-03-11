Matteo Tristano | borsa LIUC il dono che cambia il futuro

Matteo Tristano, studente di Cerignola, ha ricevuto una borsa di studio dall’Università LIUC di Castellanza, grazie al contributo della Fondazione Villoresi Poggi. La borsa rappresenta un aiuto concreto per il suo percorso accademico e mira a sostenere le opportunità di studio. La consegna del premio si è svolta recentemente, sottolineando l’impegno della fondazione a supporto degli studenti.

Matteo Tristano, studente di Cerignola, ha ottenuto una borsa di studio presso l'Università LIUC di Castellanza grazie al sostegno della Fondazione Villoresi Poggi. L'assegnazione è avvenuta martedì 10 marzo 2026 durante un evento che ha premiare in totale dieci giovani, tutti finanziati da fondi privati. L'iniziativa si inserisce nel contesto più ampio del secondo anno di Economia Aziendale del giovane laureando, dimostrando come il territorio del Foggiano possa offrire opportunità concrete di crescita accademica. La presenza di donatori storici e nuove realtà imprenditoriali segna una dinamica sociale in cui la cultura del dono diventa motore di sviluppo umano ed economico per la regione.