Mattei vince | 4° in Italia ora Ravenna

La squadra dell’Istituto Istruzione Secondaria E. Mattei di Amandola ha ottenuto il primo posto nelle Marche e si è piazzata al quarto livello a livello nazionale nelle classifiche di performance finanziaria. La vittoria è stata annunciata dopo aver completato le prove e superato le valutazioni ufficiali. Ora si prepara a rappresentare la regione a Ravenna, dove si svolgeranno le fasi successive della competizione.

La squadra dell'Istituto Istruzione Secondaria E. Mattei di Amandola ha raggiunto il primo posto nella regione Marche e si è classificata al quarto livello nazionale nella classifica delle performance finanziarie. Questo successo garantisce la partecipazione alla cerimonia di premiazione che si terrà a Ravenna tra il 24 e il 26 marzo, mentre oggi pomeriggio si è svolta la celebrazione provinciale presso la Cassa di Risparmio di Fermo. L'iniziativa Conoscere la Borsa, promossa dalla Fondazione Carifermo per il quarto anno consecutivo, ha coinvolti quattro istituti tecnici e licei della provincia, con un totale di 149 studenti organizzati in 39 squadre distinte.