Mattarella | Stop ai cesarismi difendiamo diritti e economia

Il Presidente della Repubblica ha pronunciato un discorso a Firenze durante la consegna di una laurea honoris causa, in cui ha affermato l'importanza di evitare derive autoritarie e di mantenere saldo il rispetto dei diritti e delle libertà. Ha sottolineato la necessità di difendere l'economia e i valori democratici, invitando a contrastare qualsiasi tentazione di cesarismo.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un monito severo contro le derive autoritarie durante la cerimonia di conferimento di una laurea honoris causa a Firenze. L'intervento, avvenuto il 11 marzo 2026, pone l'accento sulla necessità di difendere il diritto internazionale e bloccare ogni regressione verso forme di potere personale. L'allarme riguarda non solo la sfera politica, ma tocca direttamente i diritti dei cittadini italiani. Quando si parla di evitare i cesarismi, si intende proteggere la stabilità delle istituzioni che garantiscono servizi essenziali e sicurezza giuridica per imprese e famiglie. Un crollo del sistema rappresentativo avrebbe costi immediati sul portafoglio di chi lavora e su chi investe nel territorio nazionale.