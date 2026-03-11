Mattarella lezione di democrazia | No alla tirannia di nuovi Cesari

Da quotidiano.net 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica ha commentato la necessità di fermare eventuali minacce di regressione democratica, invitando a un impegno comune per evitare che si instaurino forme di tirannia simili a quella dei Cesari. Ha sottolineato l'importanza di mantenere alta l’attenzione e di non permettere che si ripetano situazioni di autoritarismo che possano minare le istituzioni. Le sue parole sono state rivolte a un pubblico più ampio, senza riferimenti specifici a casi o persone.

Fermiamoci prima, fermiamoci ora. "Non lasciamo che si realizzi una simile regressione", che il mondo torni a una "tirannide cesarista". È in questo monito finale il senso più profondo della lectio magistralis, che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha regalato alla platea del Teatro del Maggio Musicale di Firenze, dove ieri – nell’ambito del 150° anniversario della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Ateneo fiorentino – ha ricevuto la Laurea Magistrale honoris causa in “Politica, Istituzioni e Mercato”. In quanto "figura esemplare della cultura istituzionale italiana – si legge nella motivazione dell’Università – simbolo di come le cariche pubbliche debbano essere interpretate nel rispetto dei valori costituzionali, del dialogo e della competenza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

mattarella lezione di democrazia no alla tirannia di nuovi cesari
© Quotidiano.net - Mattarella, lezione di democrazia: "No alla tirannia di nuovi Cesari"

Articoli correlati

La lezione di Mattarella per “curvare” le scuole alla compostezza e salvare una democrazia senza adulti. E la letterina della Litizzetto. Scarica l’UDAC’è una parola che oggi fatichiamo perfino a pronunciare senza imbarazzo: compostezza.

Vannacci: ‘alla Camera è morta la democrazia, Mattarella intervenga’30 genn 2026 – “Ad un parlamentare della Repubblica è stato impedito con la forza di poter democraticamente esprimere le sue opinioni in uno spazio...

Approfondimenti e contenuti su Mattarella lezione di democrazia No...

Temi più discussi: Mattarella, lezione di democrazia: No alla tirannia di nuovi Cesari; No a una nuova tirannide cesarista, la lezione di Mattarella; La lezione di Mattarella sulla crisi internazionale: No alla regressione verso la tirannide; Mattarella: Rimettere al centro il diritto, servono spiriti indipendenti e coraggiosi.

La lezione di Mattarella sulla crisi internazionale: No alla regressione verso la tirannideLa lectio magistralis del presidente della Repubblica a Firenze per la laurea honoris causa in Politica, istituzioni e mercati. Il suo appello a rimettere i valori umani al centro ... dire.it

Mattarella lancia l’allarme: Si vuole abbattere il diritto internazionaleIn occasione del centocinquantesimo anniversario della prestigiosa Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri di Firenze, il Presidente della Repubblica ... thesocialpost.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.