Mattarella lezione di democrazia | No alla tirannia di nuovi Cesari

Il presidente della Repubblica ha commentato la necessità di fermare eventuali minacce di regressione democratica, invitando a un impegno comune per evitare che si instaurino forme di tirannia simili a quella dei Cesari. Ha sottolineato l'importanza di mantenere alta l’attenzione e di non permettere che si ripetano situazioni di autoritarismo che possano minare le istituzioni. Le sue parole sono state rivolte a un pubblico più ampio, senza riferimenti specifici a casi o persone.

Fermiamoci prima, fermiamoci ora. "Non lasciamo che si realizzi una simile regressione", che il mondo torni a una "tirannide cesarista". È in questo monito finale il senso più profondo della lectio magistralis, che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha regalato alla platea del Teatro del Maggio Musicale di Firenze, dove ieri – nell'ambito del 150° anniversario della Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" dell'Ateneo fiorentino – ha ricevuto la Laurea Magistrale honoris causa in "Politica, Istituzioni e Mercato". In quanto "figura esemplare della cultura istituzionale italiana – si legge nella motivazione dell'Università – simbolo di come le cariche pubbliche debbano essere interpretate nel rispetto dei valori costituzionali, del dialogo e della competenza".