Matera | blocco consiglio vuoto di potere e crisi interna

Il consigiglio comunale di Matera si è riunito l’11 marzo 2026 per discutere della crisi dell’amministrazione Nicoletti, che ha portato a un blocco delle attività. Durante la seduta, il consigliere Toto ha affermato che lo scontro interno è dovuto a dinamiche tra i membri del consiglio e non alle dimissioni di alcuni colleghi. La riunione si è conclusa senza decisioni definitive.

Il consiglio comunale di Matera ha affrontato la crisi dell'amministrazione Nicoletti nella seduta del 11 marzo 2026, dove il consigliere Toto ha attribuito lo scontro a manovre interne piuttosto che alle dimissioni dei suoi colleghi. L'assemblea si è aperta con trenta consiglieri presenti in sala Pasolini, ma l'elezione del presidente e dei vicepresidenti è stata rinviata per mancanza di candidature, segnando un blocco procedurale immediato. Oltre alla questione politica, sono stati approvati il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 e l'elenco annuale 2026, insieme a un debito fuori bilancio, mentre Filippo Maurizio Cristallo è stato eletto componente della Commissione locale del paesaggio.