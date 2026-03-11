Massa Lombarda | pene alternative per reati minori

Il Comune di Massa Lombarda ha stipulato un accordo con il Tribunale per l’applicazione di pene alternative ai reati minori, consentendo ai condannati di svolgere lavori socialmente utili nel territorio. Questa iniziativa mira a offrire un’alternativa alla detenzione tradizionale, coinvolgendo direttamente le persone condannate in attività concrete. L’obiettivo è facilitare il reinserimento e ridurre il carico sulle strutture penitenziarie.

Il Comune di Massa Lombarda ha attivato un accordo operativo con il Tribunale per gestire i lavori socialmente utili, permettendo a condannati di scontare pene alternative attraverso attività concrete nel territorio. L'iniziativa, resa effettiva da pochi giorni, mira a reintegrare cittadini che hanno commesso reati minori in compiti amministrativi o di manutenzione urbana. Stefano Sangiorgi, primo cittadino del comune, ha confermato che il servizio è pronto ad accogliere fino a due persone contemporaneamente, distribuendo le mansioni in base alle competenze professionali dei singoli interessati. Si tratta di una misura di giustizia riparativa che trasforma la sanzione penale in un beneficio tangibile per la collettività locale.