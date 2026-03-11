Marzo con CG Entertainment | tra il grande cinema in 4K e le novità d’autore in streaming

A marzo, CG Entertainment propone un ricco programma che include film restaurati in 4K, i grandi successi dei festival e una selezione di animazione d’autore. La società mette a disposizione sia contenuti in formato fisico che in streaming, offrendo agli appassionati una vasta scelta tra classici, novità e titoli di qualità. Il mese si presenta come un periodo intenso per gli amanti del cinema.

Il mese di marzo si preannuncia ricchissimo per gli amanti del cinema fisico e digitale. CG Entertainment schiera un catalogo che spazia dai restauri in altissima definizione ai grandi successi dei festival, senza dimenticare l’animazione d’autore e i classici intramontabili. L’uscita più prestigiosa del mese è senza dubbio l’edizione speciale (Blu-ray + 4K) di “Nuovo Cinema Paradiso”. Il capolavoro di Giuseppe Tornatore inaugura la collana CG 4K ICONS, dedicata ai grandi capolavori restaurati. La piattaforma streaming.cgtv.it si aggiorna con titoli a noleggio e contenuti inclusi nell’abbonamento: Che siate collezionisti di supporti fisici o amanti dello streaming, marzo offre percorsi cinematografici per ogni gusto, unendo la qualità del restauro digitale alla freschezza delle nuove visioni indipendenti. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Marzo con CG Entertainment: tra il grande cinema in 4K e le novità d’autore in streaming Articoli correlati Il grande cinema internazionale protagonista a Riccione: prosegue a marzo la rassegna “Il Cinema d’autore”Al Cinepalace continuano gli appuntamenti del giovedì con le pellicole premiate nei più prestigiosi festival mondiali, un viaggio tra generi, culture... Il cinema d'autore giapponese torna sul grande schermo con la rassegna "AnimeCore"Per il quarto anno consecutivo, in Sala San Luigi torna “Anime&Core”, la rassegna dedicata al cinema d’animazione giapponese d’autore. Una raccolta di contenuti su Marzo con CG Entertainment tra il... Discussioni sull' argomento ''Biglove'' di Cristiano Gazzarrini in streaming su CG Tv; COLLEZIONE ANTONIETTA DE LILLO - L’Occhio della Gallina e altri 7 film arrivano in streaming; BIGLOVE ora in streaming su CG Entertainment; In blu-ray l’horror italiano ‘La valle dei sorrisi’. Penne nere e Corpo musicale propongono sabato 14 marzo «Nella fresca primavera della vita», ispirato al diario di guerra di Duilio Faustinelli. Ingresso libero - facebook.com facebook Neymar, ancora ko a marzo per il decimo anno di fila: non è più una coincidenza x.com