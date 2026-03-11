Marzo con CG Entertainment | tra il grande cinema in 4K e le novità d’autore in streaming

A marzo, CG Entertainment propone un ampio catalogo che include film restaurati in 4K, grandi successi provenienti dai festival e nuove uscite in streaming di contenuti d’autore. La selezione comprende anche film d’animazione e classici senza tempo, offrendo agli appassionati di cinema un’ampia varietà di titoli sia in formato fisico che digitale. La proposta si rivolge a chi cerca qualità e varietà nel mondo del cinema.

Il mese di marzo si preannuncia ricchissimo per gli amanti del cinema fisico e digitale. CG Entertainment schiera un catalogo che spazia dai restauri in altissima definizione ai grandi successi dei festival, senza dimenticare l'animazione d'autore e i classici intramontabili. L'uscita più prestigiosa del mese è senza dubbio l'edizione speciale (Blu-ray + 4K) di "Nuovo Cinema Paradiso". Il capolavoro di Giuseppe Tornatore inaugura la collana CG 4K ICONS, dedicata ai grandi capolavori restaurati. La piattaforma streaming.cgtv.it si aggiorna con titoli a noleggio e contenuti inclusi nell'abbonamento: Che siate collezionisti di supporti fisici o amanti dello streaming, marzo offre percorsi cinematografici per ogni gusto, unendo la qualità del restauro digitale alla freschezza delle nuove visioni indipendenti.