A marzo 2026 il clima si distingue per temperature superiori alla norma e piovaschi improvvisi che interrompono le giornate soleggiate. Le condizioni meteorologiche si alternano frequentemente tra momenti di cielo sereno e temporali intensi. Le temperature rimangono sopra la media stagionale, creando un andamento instabile che caratterizza il mese.

Il mese di marzo del 2026 si presenta come un’alternanza continua tra schiarite primaverili e acquazzoni improvvisi, con temperature che si mantengono stabilmente sopra la media stagionale. L’assenza dell’Anticiclone delle Azzorre permette alle correnti atlantiche di governare il meteo italiano, portando instabilità diffusa ma senza fasi di maltempo estremo. Nei prossimi ventidue giorni, l’Italia vivrà una primavera vera, sebbene costellata da piogge intermittenti e temporali pomeridiani, specialmente lungo la dorsale appenninica e sul Mar Ligure. Le previsioni indicano che, nonostante i rovesci, le condizioni climatiche rimarranno più calde della norma storica per questo periodo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marzo 2026: caldo sopra la media e acquazzoni improvvisi

