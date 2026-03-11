Martina Votino che video Con Ditonellapiaga al grido Che fastidio!

Martina Votino ha condiviso un video insieme a Ditonellapiaga, in cui le si sente gridare

L’adorato fratello Lorenzo l’aveva incoraggiata fino all’ultimo, prima che la leucemia se lo portasse via due anni fa. Aveva ragione il ragazzo, la cui morte prematura colpì profondamente la comunità di Montemurlo: Martina Votino è sempre stata portata per il mondo dello spettacolo. Serviva solo l’occasione giusta e lei, un talento naturale per il canto e la chitarra unito alla carriera di modella, l’ha colta grazie alla cantante Ditonellapiaga, terzo posto a Sanremo con il brano " Che fastidio!". Frangetta corta e giacca leopardata, il volto di Martina spunta nel video ufficiale del brano che promette di diventare un tormentone estivo, insieme a una galleria di altri giovani lanciati in un frenetico ballo al grido, appunto, di "Che fastidio!". 🔗 Leggi su Lanazione.it

