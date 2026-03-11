Un nuovo minerale è stato scoperto sulla superficie di Marte, segnando la prima volta che un elemento di questo tipo viene catalogato sul pianeta rosso. La scoperta suggerisce che i processi geologici siano ancora attivi in epoca più recente di quanto si pensasse finora. La ricerca apre nuove prospettive sulla composizione della superficie marziana e sulle sue caratteristiche.

Un nuovo minerale mai catalogato è stato individuato sulla superficie marziana, confermando l’esistenza di processi geologici attivi in epoca più recente del previsto. La scoperta, guidata dalla dottoressa Janice Bishop e dal team del SETI Institute, si basa sull’analisi spettrale dei solfati ferrici nelle regioni di Aram Chaos e Juventae Chasma. L’identificazione avviene grazie alla combinazione di dati orbitali dello strumento CRISM ed esperimenti di laboratorio che simulano le condizioni estreme del Pianeta Rosso. Questo ritrovamento suggerisce che il calore, l’acqua e l’ossigeno abbiano interagito per formare un idrossisolfato ferrico unico, aprendo nuove prospettive sulla possibilità di vita microbica passata o presente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Marte: scoperto minerale mai , prova di vita?

