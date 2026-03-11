Marocco a Forlimpopoli | 12 posti menù berberi e atmosfera

A Forlimpopoli è stato aperto un home restaurant che propone cucina berbera, gestito da Latifa Bouamoul. Il locale si trova in via Brunori 9 e dispone di dodici posti a sedere. Durante i fine settimana, vengono serviti menù tipici della tradizione del Marocco, creando un’atmosfera che richiama il paese nordafricano. L’attività si concentra esclusivamente nei giorni di weekend.

Forlimpopoli ospita un angolo del Marocco grazie all’iniziativa di Latifa Bouamoul. L’home restaurant si trova in via Brunori 9 ed è aperto nei weekend con menù dedicati alla tradizione berbera. L’idea è nata da una conversazione informale con amici e colleghi, trasformando lo spazio domestico in un luogo di incontro culturale. La struttura accoglie fino a dodici persone in un ambiente curato nei minimi dettagli per ricreare l’atmosfera marocchina. Latifa Bouamoul porta trent’anni di esperienza come mediatrice culturale e lavora anche con l’associazione Life Onlus di Ravenna. Il progetto unisce cucina tradizionale, accoglienza e condivisione di storie tra ospiti e padrona di casa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

