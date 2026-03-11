Maricel una riscoperta dell’umano oltre la solitudine

A Bergamo, si è tenuto un evento dedicato a “Maricel”, un progetto che esplora il rapporto tra solitudine e desiderio di connessione umana. Si tratta di un incontro tra persone che vivono momenti di isolamento e cercano un contatto reale con gli altri. La manifestazione ha coinvolto vari partecipanti, offrendo uno spazio di confronto e di ascolto tra individui che condividono esperienze di solitudine.

Bergamo. Un incontro di solitudini che sfocia nel desiderio di un contatto umano con l'altro. Un incontro che mostra distanze (non) colmate è quello protagonista di "Maricel" del cipriota Elias Demetriou, film in concorso al 44° Bergamo Film Meeting, presentato martedì 10 marzo a Cult! Auditorium di Piazza della Libertà. Protagonista è Maricel del Rosario (interpretata da Zar Donato), collaboratrice domestica che, per lavoro, si sposta da una metropoli filippina ad un piccolo paese sulle colline di Cipro. Qui si prende cura di una coppia di anziani, Pantelis (Dinos Lyras) e Marika (Lenia Sorocou), affrontando pregiudizi e tensioni. Il regista cipriota mette in scena un film in cui la distanza, con le sue varie declinazioni, ha un ruolo fondamentale.