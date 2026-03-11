Maria Rosa va a morire 1888 Il processo Storia di un femminicidio lettura scenica con musica
Il 21 marzo si celebra la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale, istituita dall’ONU nel 1966. Questa data invita a ricordare le battaglie contro il razzismo e a promuovere i diritti umani a livello globale. Ogni anno, in questa occasione, si riflette sull’importanza di combattere ogni forma di discriminazione, mantenendo vivo il dibattito sulla tutela delle diversità e dell’uguaglianza.
