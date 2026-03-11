Maria Rosa va a morire 1888 Il processo Storia di un femminicidio lettura scenica con musica

Il 21 marzo di ogni anno si celebra la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale, istituita dall'ONU nel 1966, che rappresenta un momento globale per riflettere sull'importanza dell'uguaglianza, dei diritti umani e della lotta contro ogni forma di razzismo. La Casa delle Culture di Modena accoglierà il 15 marzo prossimo, alle ore 18:30, una lettura scenica intitolata Maria Rosa va a morire.