Nella provincia di Grosseto, un progetto si sta occupando di fornire supporto psicologico a 281 pazienti attraverso i medici di base. Questa iniziativa mira a migliorare l’assistenza nelle aree della salute mentale, coinvolgendo direttamente i medici di famiglia. La sperimentazione rappresenta un intervento concreto per aiutare chi necessita di aiuto psicologico senza passare attraverso percorsi tradizionali.

La provincia di Grosseto ospita una sperimentazione che sta ridefinendo l’accesso alla salute mentale nella Maremma. Entro la fine del 2025, ben 281 pazienti hanno già ricevuto supporto dallo psicologo di base, un servizio esteso da Orbetello a Grosseto su decisione regionale. Il meccanismo prevede che il medico curante indirizzi chi soffre di ansia o stress verso questo professionista, offrendo tra le sei e le otto sedute brevi per bloccare l’aggravarsi dei sintomi fisici. L’iniziativa, attiva dal settembre 2024, ha registrato un tasso di soddisfazione del 90% tra gli utenti, dimostrando come l’intervento precoce possa evitare l’ingresso nei centri di salute mentale tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maremma: 281 pazienti aiutati dallo psicologo di base

Articoli correlati

Manovra, non solo Irpef e affitti brevi. Dallo psicologo ai cammini religiosi, dallo sport ai giochi: tutte le 'micro-misure'Non ci sono soltanto le pensioni, il taglio dell'Irpef, il piano casa e gli affitti brevi e le tante misure di cui si è ampiamente parlato in queste...

Hospice di Empoli senza psicologo: "Penalizzati pazienti e famiglie""Negli hospice la cura non riguarda solo il corpo, ma la persona nella sua interezza.