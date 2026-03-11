Marco Masini il primo nome di Mont’Alfonso sotto le stelle 2026

A Mont’Alfonso sotto le stelle 2026, il festival che anima ogni estate le antiche fortezze e i paesaggi della Garfagnana, il primo artista annunciato è Marco Masini. La sua partecipazione è stata comunicata ufficialmente, portando sul palco il suo repertorio musicale. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà vari eventi all'aperto.

Marco Masini sarà in concerto domenica 16 agosto alla Fortezza di Mont'Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), una data organizzata in collaborazione con LEG Live Emotion Group. Inizio ore 21,15. I biglietti – posti numerati da 36 a 76 euro – saranno disponibili in presale per il fanclub dalle ore 18 di martedì 10 marzo.

