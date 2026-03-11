Marche Acquaroli su legge montagna | Obiettivo criteri più omogenei e inclusivi

Il presidente della Regione Marche ha incontrato i sindaci di 29 comuni per discutere della legge sulla montagna. Durante l'incontro, ha sottolineato l'importanza di stabilire criteri più omogenei e inclusivi. La riunione ha avuto il fine di definire linee condivise per l'applicazione della normativa e migliorare le modalità di gestione delle aree montane. La discussione si è concentrata sui dettagli della legge e sulle sue implicazioni pratiche.

Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha incontrato i sindaci dei 29 comuni tagliati fuori dalla nuova legge sulla montagna: "Abbiamo condiviso un percorso di buonsenso che si basa su principi sani, valorizzazione del nostro territorio e soprattutto sul dialogo con le istituzioni centrali affinché si possa stabilire se c'è realmente il pericolo di un pregiudizio. Ribadito l'impegno di cercare la nuova quadra a livello nazionale per arrivare a criteri più omogenei e inclusivi, senza ribaltare il principio dato dal ministro Calderoli".