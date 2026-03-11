Manutenzione del verde | spostamento temporaneo per il mercato dei produttori agricoli

A Cesenatico sono in programma lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico, con un investimento complessivo superiore ai 630mila euro. Le operazioni coinvolgeranno diverse zone della città, tra cui anche Piazza delle Conserve, che sarà temporaneamente interessata dallo spostamento del mercato dei produttori agricoli. Le attività sono previste per un periodo limitato e mirano a migliorare gli spazi verdi della città.

Stanno per prendere il via a Cesenatico le operazioni di manutenzione straordinaria del verde pubblico - investimento totale da oltre 630mila euro diffusi sul tutto il territorio - che andranno a incidere anche su Piazza delle Conserve. Per questo motivo dalla giornata di oggi e fino a mercoledì.