Manifestazione Coldiretti Proietti e Meloni | Confronto è la priorità anche se ci sono critiche

"Il confronto è una priorità, anche quando ci sono critiche". Queste le parole della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e dell'assessora Simona Meloni, presenti alla manifestazione organizzata da Coldiretti a Perugia.Proietti e Meloni hanno incontrato gli agricoltori in piazza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Proietti e Simona Meloni, siamo a fianco degli agricoltoriLa presidente della giunta regionale, Stefania Proietti, e l'assessora alle Politiche agricole, Simona Meloni, sono intervenute durante la manifestazione organizzata da Coldiretti in piazza Italia su ... ansa.it

Agricoltori Coldiretti in corteo con bandiere e trattori a Perugia(ANSA) - PERUGIA, 11 MAR - Agricoltori in corteo con bandiere e trattori a Perugia, da piazza Partigiani a piazza Italia, in centro storico, per la manifestazione indetta da Coldiretti Umbria a difes ... msn.com