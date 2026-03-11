Lunedì 9 marzo a Manfredonia si è verificato un decesso improvviso di un giovane chef di 26 anni. Luciano Vairo, conosciuto nella comunità per i suoi modi gentili e il sorriso sempre presente, è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. La notizia ha sconvolto amici e conoscenti, che lo ricordano come una persona buona e disponibile.

Un malore improvviso, nella giornata di lunedì 9 marzo, ha strappato alla vita Luciano Vairo, chef manfredoniano di soli 26 anni La comunità è sotto choc per la dipartita del ragazzo, descritto da tutti come una persona dai modi gentili, sorridente e buono. Decine e decine i messaggi di cordoglio comparsi sui social, di amici, parenti e conoscenti, increduli per l’accaduto. Un lutto insopportabile, non solo per la madre Rita e la compagna Maria, ma per tutta Manfredonia. Una tragedia immane. “Un ragazzo generoso, bello e buono come pochi” scrive Vincenzo. “Meraviglioso” aggiunge Gianni. “Un ragazzo dolcissimo e un grande lavoratore” scrive Teresa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Manfredonia, malore improvviso: muore chef di 26 anni

