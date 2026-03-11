A Manfredonia è stato inaugurato il Lido Acqua di Cristo, un’area balneare che si presenta come un punto di riferimento per chi cerca relax e divertimento sulla spiaggia. La struttura comprende servizi e spazi dedicati ai visitatori, con un’attenzione particolare alla qualità dell’accoglienza. L’apertura ha attirato numerosi cittadini e visitatori, desiderosi di scoprire questa nuova destinazione estiva.

Manfredonia – È il luogo dello splendore, della meraviglia – che mi ha tenuto il cuore sulle onde.abbiate cura della storica “Acqua di Cristo Lido” – dove il tempo non è mai passato si è fermato .Vorrei sapere chi ha massacrato quegli ultimi scogli rimasti – come la memoria conserva gli anni, posto libero di tutti . smettetela per favore – Vorrei sapere chi ha massacrato quegli ultimi scogli rimasti – come la memoria conserva gli anni, posto libero di tutti .Ora è diventata la spiaggia del tempo perbene alla grande, poiPeccato che nel nostro paese spesso abbandoniamo, lentamente la mente e le vene della radice negli abissi. vi raccomando abbiate il coraggio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, “Lido Acqua di Cristo, il luogo dello splendore e della meraviglia”

