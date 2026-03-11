Il sindaco di Napoli ha parlato alla stampa durante la cerimonia di consegna della Medaglia della Città a Sal Da Vinci, che si è svolta presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino. Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di distinguere tra arte e politica e ha invitato a concentrarsi sull’amore. La cerimonia ha coinvolto il cantante e rappresentato un momento ufficiale nel centro storico della città.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine della cerimonia di conferimento della Medaglia della Città di Napoli al cantante Sal Da Vinci, oggi presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino. “Oggi si festeggia un grande artista che ha avuto un riconoscimento così importante come vincere il Festival di Sanremo e anche porta, diciamo, un momento di grande gioia a Napoli e c’è un grande sostegno popolare. Poi Sal è veramente un’espressione artistica della città. Il successo degli artisti napoletani è, diciamo, un po’ la forza della città e della sua capacità artistica di rigenerarsi sempre. A Sanremo ha vinto una canzone, diciamo, più classica, popolare, però poi ci sono tanti giovani di talento che portano avanti la nuova espressione musicale della città, anche loro con grande successo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Manfredi su Sal Da Vinci testimonial referendario: “Non confondiamo l’arte con la politica, pensiamo all’amore”

