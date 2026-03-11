Mandorlo in fiore e guerra in Iran quattro gruppi rinunciano alla partecipazione

A causa del conflitto in Iran, quattro gruppi folk hanno deciso di non partecipare al festival Mandorlo in fiore di Agrigento. La scelta è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori e riguarda le esibizioni previste durante l’evento. La decisione si unisce ad altre rinunce di artisti e gruppi musicali coinvolti nella manifestazione. La manifestazione si svolgerà senza la presenza di quei quattro gruppi.

Il conflitto in Medio Oriente ha indotto i responsabili di quattro gruppi folk a rinunciare alla partecipazione al Mandorlo in fiore di Agrigento. Si tratta delle formazioni di Korea, India, Malesia e Thailandia. Le continue chiusure degli spazi aerei e le conseguenti cancellazioni dei voli hanno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

