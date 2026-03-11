Eric Cantona, ex attaccante del Manchester United e della nazionale francese, si è espresso recentemente in un’intervista, proponendo di mandare i presidenti al fronte come soluzione per fermare le guerre. Con un linguaggio diretto e senza mezzi termini, l’ex calciatore si distingue per le sue posizioni politiche, che si sono fatte più chiare dopo il suo allontanamento dal mondo del calcio.

Quando parla, Eric Cantona non usa mezzi termini. Soprattutto dopo essersi allontanato dal mondo del calcio, l’ex attaccante del Manchester United e della nazionale francese non esita a prendere posizione politica nelle sue rare interviste, ma forti interviste. Lo ha fatto anche durante un’intervista a Clique, il programma di Canal+ condotto da Mouloud Achour. Invitato per promuovere il suo album “Perfect Imperfection”, l’ex calciatore – che si occupa di musica da diversi anni – ha colto l’occasione per parlare anche della guerra in atto dal 28 febbraio, dopo che Usa e Israele hanno attaccato l’Iran. A proposito di ciò, Cantona ha fatto una proposta per diminuire i conflitti a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mandiamo i presidenti al fronte”: l’idea di Cantona per far cessare le guerre

Articoli correlati

La legge di Cantona: “Mandiamo i presidenti per primi al fronte. Ci sarebbero meno guerre”La ricetta di Eric Cantona per fermare i conflitti mondiali: "Serve una legge per mandare i presidenti al fronte, di coraggiosi in giro non ce ne...

La nostra reazione di fronte al dramma di così tante guerreNegli ultimi giorni, il mondo è stato travolto da sviluppi drammatici e imprevedibili nel conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran.