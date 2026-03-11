Mammografia dopo 10 mesi la Asl | Nessun riscontro ma in ottica di prevenzione è un tempo congruo

Una paziente ha segnalato un’attesa di dieci mesi per una mammografia preventiva, ma la Asl ha risposto che questa durata non risulta nelle loro agende di prenotazione. La struttura ha comunque aggiunto che, in ambito di prevenzione, un lasso di tempo di dieci mesi è considerato congruo. La comunicazione ufficiale si è concentrata su questa discrepanza tra segnalazione e dati interni.

"L'attesa di 10 mesi per una mammografia a scopo preventivo lamentata a mezzo stampa da una paziente non trova riscontro nelle nostre agende di prenotazione". Così Giuseppe Vitolla, responsabile del servizio Governo liste d'attesa e dei sistemi di prenotazione della Asl Lanciano Vasto Chieti.