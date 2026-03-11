Domenica alle 21, il Teatro San Carlo di Foligno ospita il comico e attore che, con un grido scherzoso, annuncia di aver perso Sanremo. L’evento prevede uno spettacolo di intrattenimento, al quale parteciperanno diversi artisti locali e nazionali. La serata si svolge senza ulteriori dettagli su eventuali partecipazioni o motivazioni dell’affermazione.

Al grido di “Mamma, ho perso Sanremo!”, domenica alle 21 approda al Teatro San Carlo di Foligno il nuovo tour teatrale di Antonio Mezzancella (nella foto), artista perugino tra i più versatili e completi dello panorama italiano, che continua a conquistare il pubblico con il suo talento poliedrico e la sua straordinaria energia. Lo spettacolo strizza l’occhio alla kermesse più amata dagli italiani, all’indomani della chiusura del Festival: un’edizione in cui Antonio ha avuto il suo spazio, esibendosi quotidianamente davanti al Teatro Ariston per la trasmissione La volta buona. Ma questo è nulla, a confronto del sogno da cui è nato il suo nuovo show. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Mamma, ho perso Sanremo!”, Mezzancella a Foligno

Articoli correlati

Leggi anche: Antonio Mezzancella al Brancaccio con “Mamma ho perso Sanremo”

Leggi anche: “Mamma, ho perso Sanremo”: al Brancaccio lo show di Antonio Mezzancella

Tutti gli aggiornamenti su Mamma ho perso Sanremo Mezzancella a...

Temi più discussi: Mamma ho perso Sanremo, spettacolo di Antonio Mezzancella al Teatro Brancaccio; Foligno: Antonio Mezzancella al teatro San Carlo con ‘Mamma, ho perso Sanremo!’; Antonio Mezzancella in Mamma ho perso Sanremo!, domenica 15 marzo al Teatro San Carlo di Foligno; Antonio Mezzancella torna a teatro con Mamma, ho perso Sanremo: lo spettacolo arriva in Umbria.

Antonio Mezzancella torna a teatro con Mamma, ho perso Sanremo: lo spettacolo arriva in UmbriaMamma ho perso Sanremo!, lo spettacolo di Antonio Mezzancella arriva in Umbria. Il tour teatrale dell'artista perugino approderà al Teatro San Carlo di Foligno il prossimo 15 marzo. Al centro della st ... corrieredellumbria.it

Mamma ho perso Sanremo, spettacolo di Antonio Mezzancella al Teatro BrancaccioAl grido Mamma, ho perso Sanremo!, debutta il 5 marzo, al Teatro Brancaccio, il nuovo tour teatrale di Antonio Mezzancella. Mamma, ho perso Sanremo! racconta la storia di un'impresa folle. Tutto ... romatoday.it

«Negli anni ‘60 io e Al Bano eravamo la famiglia nel bosco, solo che facevamo anche tournée ed incidevamo dischi. Se qualcuno avesse fatto a me ciò che stanno facendo a questa povera mamma io sarei diventata una tigre! ! Ma come osano separare una facebook

La solitudine di mamma Catherine, rinchiusa nella casa del bosco. Accetta solo le visite di madre e sorella. Oggi la preghiera con una suora #ANSA x.com