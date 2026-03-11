Maltrattamenti in famiglia | stacca luce e gas a moglie e figlia in pieno inverno a giudizio 81enne

Un uomo di 81 anni di Perugia è stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver staccato la luce e il gas a sua moglie e alla figlia durante l’inverno, lasciandole al freddo. La decisione arriva dopo che l’uomo, difeso dall’avvocato Maria Novella Calvieri, è stato coinvolto in procedimenti legali per maltrattamenti e per il mancato pagamento di un assegno.

L'uomo è accusato di violenze fisiche e psicologiche durate anni. Pressioni psicologiche per farsi cedere la metà della casa Stacca la fornitura di luce e gas, in pieno inverno, e lascia moglie e figlia al freddo. Un 81enne perugino, difeso dall’avvocato Maria Novella Calvieri, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della moglie e della figlia e di mancato versamento dell’assegno di mantenimento. La Procura d Perugia muove nei confronti dell’uomo una serie di accuse, a partire dalle “condotte violente e prevaricatorie rappresentate da abituali percosse minacce ed ingiurie” nei confronti della moglie,... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

