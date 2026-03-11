Malpensa coppia proveniente dalle Mauritius fermata con coralli protetti | sequestrati 8 esemplari maxi multa

A Malpensa, una coppia di turisti italiani proveniente dalle Mauritius è stata fermata con otto coralli protetti. Le autorità hanno sequestrato gli esemplari e applicato una maxi multa per traffico illecito di specie a rischio estinzione. L’intervento ha coinvolto le forze dell’ordine che hanno fermato i viaggiatori e sequestrato la merce illecita.

All’aeroporto di Malpensa, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato 8 esemplari di corallo e hanno inflitto una sanzione amministrativa di 5.000 euro a una coppia di italiani, proveniente dalle Mauritius. I due turisti sono stati fermati mentre tentavano di introdurre in Italia una colonia di coralli protetti, privi delle necessarie certificazioni. Operazione congiunta delle autorità doganali Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione si inserisce nell’ambito delle attività quotidiane di controllo e contrasto ai traffici illeciti presso lo scalo aeroportuale di Malpensa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

