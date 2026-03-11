Maldive fiorentini prigionieri nelle isole da sogno | Vogliamo tornare a casa Poche certezze sul rientro

Firenze, 11 marzo 2026 - Sono una ventina i fiorentini rimasti bloccati da una settimana alle Maldive, lontani da casa e con poche certezze sul rientro. Una vacanza sognata da tempo, iniziata il 28 febbraio tra mare cristallino e spiagge bianche, si è trasformata in un incubo fatto di voli cancellati, spese impreviste e attese interminabili. L'incubo in Sri Lanka per Ezio e Laura. La coppia bloccata sull'isola: "Sciacallaggio sui voli e nessuno ci dà risposte" "Vogliamo tornare a casa", dice Martina Morganti, una delle turiste rimaste sull'arcipelago dell'Oceano Indiano insieme alla sua famiglia. Erano partiti poco prima della chiusura dello scalo e da allora tutto è diventato più complicato.