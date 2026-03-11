Maison Margiela Portacarte ‘Stitching’ | Design e prezzo

Maison Margiela ha lanciato il portacarte ‘Stitching’, un accessorio caratterizzato da un design distintivo. Il prodotto è disponibile a un prezzo specifico e può essere acquistato tramite link di affiliazione, che consentono di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per l’acquirente. La notizia riguarda sia le caratteristiche del portacarte che i dettagli relativi alla vendita online.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’arte del cucito: dettagli e materiali del Portacarte. Il portacarte Maison Margiela rappresenta un caso di studio interessante dove la funzione pratica si fonde con l’estetica del brand, trasformando un oggetto d’ufficio in un pezzo di design contemporaneo. L’analisi visiva conferma che l’oggetto è realizzato in pelle nera, una scelta cromatica che conferisce immediatezza e serietà all’insieme. Il vero cuore del design risiede nel motivo ‘Stitching’, ovvero le caratteristiche cuciture bianche a forma di X posizionate sul fronte. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maison Margiela Portacarte ‘Stitching’: Design e prezzo Articoli correlati Leggi anche: Maison Margiela Borsa A Spalla ‘glam: Qualità e prezzo Leggi anche: Sono tra le maison più blasonate del fashion system: Chanel, Gucci, Dior, Balenciaga, Loewe, Maison Margiela, Jil Sander, Bottega Veneta e Celine. L'identikit dei loro nuovi direttori creativi