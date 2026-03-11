Magnacca annuncia l' iter per la nuova legge regionale sul lavoro | Dopo 30 anni regole aggiornate all' insegna della condivisione

L'assessore regionale Tiziana Magnacca ha annunciato l'avvio dell'iter per una nuova legge sul lavoro in Abruzzo. Lunedì 11 marzo si è svolta una riunione della Commissione regionale per le politiche del lavoro, durante la quale è stato presentato il disegno di legge promosso dall'assessorato. La proposta mira a aggiornare le norme esistenti dopo circa 30 anni.

Parte l'iter per il disegno di legge della nuova legge sul lavoro della Regione Abruzzo. Lo ha fatto sapere l'assessore Tiziana Magnacca, che ha convocato l'11 marzo a a Commissione regionale per le politiche del lavoro per presentare il disegno di legge di iniziativa dell'assessorato regionale.