Un'azienda sta promuovendo una maglietta chiamata ‘fardello’, disponibile online e pubblicizzata attraverso vari canali. L’articolo include link di affiliazione che potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per chi acquista. Si segnala inoltre una nota di trasparenza riguardante questa modalità di monetizzazione.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il codice ‘Fardello’: tra eredità etrusca e attualità urbana. L’identità visiva del brand. La T-shirt ‘Fardello’ incarna perfettamente la filosofia di Magliano: un approccio che fonde le basi dell’abbigliamento maschile con un atteggiamento scuro, fuori dalle rotte e disordinato. Il design è minimalista ma caotico, mantenendo un tono essenzialmente italiano. Analisi della grafica e dei colori. Sullo sfondo terracotta, domina una striscia diagonale che attraversa il fronte del capo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Magliano T-shirt ‘fardello’: Cosa sapere prima dell’acquisto

Articoli correlati

Leggi anche: Sapio Polo In Maglia: Cosa sapere prima dell’acquisto

Leggi anche: Mcqueen Sandalo ‘punk’: Cosa sapere prima dell’acquisto