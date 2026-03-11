Magistratura e Costituzione Valiante | Parole gravi dal Ministero della Giustizia

Il capo di gabinetto del Ministro della Giustizia, Giusi Bartolozzi, ha pronunciato un’affermazione durante un’intervista televisiva riguardante il referendum sulla giustizia, invitando gli elettori a votare sì con l’intento di eliminare la magistratura. La dichiarazione ha suscitato reazioni e discussioni, e ha rappresentato un momento di particolare attenzione nel dibattito pubblico sulla riforma del settore giudiziario.

Il capo di gabinetto del Ministro della Giustizia, Giusi Bartolozzi, intervenendo ieri in televisione sul referendum sulla giustizia, ha dichiarato: "Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura. I magistrati sono plotoni di esecuzione". L'articolo 104 della Costituzione italiana stabilisce.