Magia a San Marino | Houdini e la sfida ai pregiudizi

A San Marino si sta avvicinando la 27ª edizione del Festival Internazionale della Magia, un evento che si svolgerà nel marzo 2026. La manifestazione vedrà la partecipazione di maghi provenienti da diverse nazioni, pronti a presentare numeri di illusionismo e spettacoli di prestidigitazione. L’evento si svolge in un periodo di grande attenzione verso le arti magiche, attirando pubblico e appassionati da tutto il mondo.

San Marino si prepara ad accogliere la 27ª edizione del Festival Internazionale della Magia, un evento che nel marzo 2026 assume una risonanza storica unica. In occasione del centenario dalla scomparsa di Harry Houdini, l'apertura ufficiale è affidata a Magica Gilly, un'artista con Sindrome di Down che trasformerà l'arte dell'illusione in un potente messaggio sociale. L'incontro tra passato e futuro si concretizza il 3 marzo all'Aeroclub con un esperimento mai realizzato prima: modificare una fotografia in volo solo attraverso la volontà. L'evento principale si svolgerà dal 13 al 15 marzo presso la di San Marino, sotto il patrocinio delle Segreterie di Stato per il Turismo e la Cultura.