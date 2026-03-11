Magda Butrym Micro Vesna | Eleganza in suede e cristalli

Magda Butrym presenta la nuova collezione Micro Vesna, caratterizzata da eleganti dettagli in suede e cristalli. La linea si distingue per un design raffinato e ricercato, pensato per chi desidera un look sofisticato e di tendenza. La collezione include diversi modelli che combinano materiali di alta qualità con dettagli luminosi, creando un effetto visivo di grande impatto.

L'analisi parte rigorosamente dai pochi dati tecnici verificati: il corpo della borsa è realizzato in suede ricoperto di cristalli. Questa combinazione crea una superficie che unisce la morbidezza tipica del camoscio alla rigidità e al riflesso luminoso dei cristalli applicati. Il manico è specificato come in pelle, offrendo un contrasto di texture rispetto al corpo principale.

