Magda Butrym Micro Vesna | Eleganza in suede e cristalli

Da ameve.eu 11 mar 2026

Magda Butrym presenta la nuova collezione Micro Vesna, caratterizzata da eleganti dettagli in suede e cristalli. La linea si distingue per un design raffinato e ricercato, pensato per chi desidera un look sofisticato e di tendenza. La collezione include diversi modelli che combinano materiali di alta qualità con dettagli luminosi, creando un effetto visivo di grande impatto.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Suede, cristalli e l’artigianalità del ‘Micro Vesna’: un’analisi tattile. La natura dei materiali confermati. L’analisi parte rigorosamente dai pochi dati tecnici verificati: il corpo della borsa è realizzato in suede ricoperto di cristalli. Questa combinazione crea una superficie che unisce la morbidezza tipica del camoscio alla rigidità e al riflesso luminoso dei cristalli applicati. Il manico è specificato come in pelle, offrendo un contrasto di texture rispetto al corpo principale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

