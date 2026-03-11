Le forze di polizia hanno condotto un’operazione chiamata “Oleandro” che ha portato al sequestro di un patrimonio di oltre 10,8 milioni di euro. Le indagini si sono concentrate su attività illegali tra Catania e Arezzo, coinvolgendo vari soggetti. Durante il blitz sono stati eseguiti sequestri e controlli nelle rispettive città, con l’obiettivo di smantellare un’organizzazione criminale.

Arezzo, 11 marzo 2026 – I finanzieri del Comando provinciale di Catania hanno eseguito, nelle province di Catania e di Arezzo, il provvedimento con cui la sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Catania ha disposto il sequestro in materia di prevenzione antimafia del patrimonio riconducibile a SALEMI Carmelo Salemi, 57 anni, detto 'U Ciuraru' (il fioraio), ritenuto elemento di spicco della famiglia Santapaola-Ercolano nel quartiere Picanello, e Giovanni Fabrizio Papa, imprenditore edile ritenuto dagli investigatori "organicamente asservito" agli interessi del clan. Il valore dei beni è di oltre 10,8 milioni di euro. Salemi e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mafia: blitz Gdf 'Oleandro', sequestrato patrimonio di oltre 10,8 milioni di euro tra Catania e Arezzo

Articoli correlati

Operazione "Oleandro", sequestrato il patrimonio di "U Ciuraru": sigilli a 62 immobili e 3 societàI finanzieri del comando provinciale di Catania hanno dato esecuzione, nella provincia etnea e in quella di Arezzo, al provvedimento con cui il...

Mafia, sequestrati beni per oltre 10 milioni di euro al clan Santapaola-ErcolanoA pochi giorni dalla morte del boss Nitto Santapaola, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno dato esecuzione, nella provincia etnea e...

Tutti gli aggiornamenti su Mafia blitz Gdf 'Oleandro' sequestrato...

Argomenti discussi: Mafia e imprese, amministrazione giudiziaria per azienda alimentare: operazione GdF da Catania a Parma.

Mafia, blitz ‘Oleandro’: a Catania sequestro da oltre 10 milioni VIDEOCATANIA – Un sequestro da oltre 10 milioni di euro. A carico del 57enne Carmelo Salemi detto U Ciuraru (il fioraio), ritenuto elemento di spicco della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano nel quar ... livesicilia.it

Sequestrati 10,8 milioni al Ciuraru e all'imprenditore vicini al clan Santapaola - Ercolano: il blitz della Gdf tra Catania e ArezzoStato inflitto un nuovo, durissimo colpo al cuore finanziario della criminalità organizzata etnea. La Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, guidata dal procuratore Francesco Curcio, ha ... lasicilia.it