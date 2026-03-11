Una donna di cento anni è stata sottoposta a un intervento chirurgico all’anca, precisamente al femore, e ha già iniziato il percorso di riabilitazione. L’operazione si è svolta in un ospedale e riguarda un intervento di routine, che però ha coinvolto una paziente di età molto avanzata. La donna si trova ora nel periodo di recupero post-operatorio.

È stata operata al femore e ha già iniziato la riabilitazione. Un intervento chirurgico che, di per sé, non farebbe notizia. Se non fosse che la paziente ha cento anni. L’operazione è stata eseguita nei giorni scorsi all’ ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto dall’unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia. La paziente, indicata con le iniziali C.V., ha compiuto 100 anni lo scorso febbraio. Dopo l’intervento le sue condizioni sono considerate buone e la donna ha già iniziato il percorso di terapia riabilitativa. La centenaria era arrivata in ospedale in seguito a una caduta accidentale che aveva provocato una frattura diafisaria del femore marcatamente scomposta di tipo perisintetico, cioè sviluppatasi attorno a un precedente mezzo di sintesi impiantato nel 2017 per una frattura pertrocanterica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Madonna del Soccorso, operata all’anca a cento anni

I Jalisse, Alessandra Drusian operata all'anca: "Cinque anni di dolore". Il racconto del marito Fabio RicciAlessandra Drusian, cantante dei Jalisse, si è sottoposta a un intervento chirurgico all'anca.

I Jalisse, Alessandra Drusian operata all'anca: "Cinque anni di dolore"(Adnkronos) –Alessandra Drusian, cantante dei Jalisse, si è sottoposta a un intervento chirurgico all'anca.

