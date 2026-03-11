Madia lascia il Pd? Il voto in Senato che accende le voci su un addio eccellente

Una discussione al Senato ha riacceso le voci su un possibile addio di una figura di rilievo del Partito Democratico. La questione riguarda un voto che ha generato tensioni all’interno del partito e ha portato a sospettare una possibile rottura con questa persona. Non sono ancora stati ufficializzati eventuali cambiamenti, ma la situazione sta attirando l’attenzione di molti.

Un segnale arrivato dal Senato sta alimentando nuove tensioni nel Partito democratico e apre uno scenario potenzialmente delicato per la segreteria di Elly Schlein: nelle ultime ore, infatti, si sono fatte sempre più insistenti le voci su un possibile addio di un nome di primo piano del centrosinistra. Tutto nasce da un passaggio parlamentare che, dietro l’apparente tecnicità, racconta un dissenso politico non banale: una scelta di firme e di documenti che, per molti osservatori, potrebbe essere il preludio a un cambio di rotta. Tensione nel Pd: il dibattito sulla politica estera. Il contesto è quello del dibattito sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni dedicate alla situazione in Iran e, più in generale, alle scelte di politica estera del governo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

