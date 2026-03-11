Macron sulla Charles de Gaulle rilancia la centralità di Parigi

Emmanuel Macron si è presentato come comandante delle Forze armate francesi, indossando la divisa ufficiale. La settimana scorsa aveva tenuto un discorso riguardo alla revisione della dottrina militare nucleare, rivolgendosi ai membri della marina. La sua presenza pubblica e le dichiarazioni si sono concentrate su questioni militari e strategiche legate alla difesa nazionale.

L'Iran "è un cancro negli affari globali", ci dice Bret Stephens. Tre scenari e le spaccature europee Emmanuel Macron ha indossato la divisa di capo delle Forze armate francesi. Già la scorsa settimana aveva pronunciato un discorso sull'evoluzione della dottrina militare nucleare, davanti al sottomarino Le Téméraire, introducendo il concetto di "deterrenza avanzata" in collaborazione con alleati europei, tra cui la Germania. Lunedì scorso, Macron si è recato sulla portaerei Charles de Gaulle, richiamata d'urgenza dalla sua missione in Svezia per dirigersi verso Cipro e sottolineare così l'impegno della Francia nella sicurezza del Mediterraneo orientale e del medio oriente.