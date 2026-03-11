Macerata usa il bancomat di un' anziana e gli fa sparire 1.300 euro | denunciato un palermitano

A Penna San Giovanni, in provincia di Macerata, i carabinieri hanno denunciato un uomo di 55 anni originario di Palermo ma residente nelle Marche. L’indagine riguarda un episodio in cui l’uomo ha utilizzato il bancomat di un’anziana per prelevare 1.300 euro senza autorizzazione. L’uomo è stato accusato di aver usato indebitamente strumenti di pagamento.

