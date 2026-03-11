Apple ha annunciato il lancio del MacBook Neo, un nuovo portatile pensato per il segmento entry-level. Il dispositivo si distingue per alcune caratteristiche tecniche e design aggiornato rispetto ai modelli precedenti. Il prodotto sarà disponibile sul mercato nelle prossime settimane, secondo quanto comunicato dall’azienda. La presentazione ufficiale del MacBook Neo è attesa per un evento imminente.

Il MacBook Neo, il nuovo portatile entry-level di Apple, sta già attirando l’attenzione del settore prima ancora del suo debutto ufficiale. Il notebook rappresenta una novità significativa, sia per le prestazioni offerte da un chip nato per gli iPhone sia per il prezzo molto accessibile, che potrebbe ridefinire gli equilibri nella fascia medio-bassa del mercato dei PC. Durante la recente call sui risultati finanziari, Nick Wu, direttore finanziario di ASUS, ha ammesso che il lancio di questo modello costituisce una vera e propria scossa per l’intero settore. “Apple ha sempre applicato prezzi molto alti. Lanciare un prodotto così accessibile è certamente uno shock per il mercato”, ha dichiarato Wu. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - MacBook Neo: Apple scuote il mercato dei portatili entry-level

Articoli correlati

Apple lancia MacBook entry-level: colori vivaci e chip A18 ProIl nuovo MacBook entry-level di Apple: colore, accessibilità e una scommessa strategica Apple sta per svelare a inizio marzo un nuovo MacBook...

Apple MacBook Neo e iPhone 17e, prezzo economico per i primi portatili di fascia bassaApple vuole rendere i propri prodotti più accessibili senza rinunciare all’identità tecnologica e stilistica del brand.

Altri aggiornamenti su MacBook Neo Apple scuote il mercato dei...

Temi più discussi: MacBook Neo: prezzo 699 euro con A18 Pro e 16 ore di batteria; MacBook Neo e M5 Max: i benchmark della nuova era Apple; Apple scommette sul chip A18 Pro per rendere più economici i nuovi notebook destinati a studenti e scuole; Benchmark Apple 2026: M5 Max e A19 da record (I dati).

Devi per forza considerare questo difetto prima di acquistare il MacBook NeoLe prime recensioni del MacBook Neo evidenziano SSD molto più lenti rispetto agli altri MacBook, influendo sui tempi di trasferimento file. tech.everyeye.it

Il MacBook Neo economico potrebbe aiutare Apple ad aumentare la quota di mercato e le spedizioni complessive, nonostante la flessione del settoreSecondo un recente rapporto di una società di analisi di mercato, il MacBook Neo potrebbe aiutare Apple ad aumentare la quota di mercato di macOS al 13,2% nel 2026. Con un prezzo interessante, il Neo ... notebookcheck.it

Una giornata con il nuovo MacBook Neo di Apple per capire quali sono i pregi, i difetti e soprattutto il suo target. - facebook.com facebook

MacBook Neo, primo sguardo all'interno: tanta batteria, trackpad interessante x.com